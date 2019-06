Uruguaio Jorge Drexler volta a São Paulo com apresentação intimista

O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler volta a São Paulo com seu novo show, “Silente”, que ganha sessões nesta quinta (6) e sexta-feira (7), às 20h30, no Teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, 3º piso do Bourbon Shopping, tel.: 3670-4100; de R$ 40 a R$ 280).

Na contramão da turnê anterior, na qual Drexler era acompanhado por oito músicos, este show tem o formato de voz e violão como matéria-prima, mas não é simples. “Minha proposta foi a de criar uma atmosfera sonora e visual que revele a beleza da canção nua, tal qual foi concebida”, justifica o compositor.

Leia mais:

VillaMix Festival é adiado; saiba como recuperar o valor do ingresso

‘Já levei tanto chifre que andava torta’, brinca cantora Simaria

Segundo ele, o show explora os sons, as luzes, a palavra e o silêncio em clima de cumplicidade com a plateia.

Seja solo, com banda ou dividindo o palco com outros artistas, Drexler sempre oferece shows envolventes, que combinam letras inteligentes com arranjos contemporâneos e melodias bem harmonizadas, além de boas histórias.

Aos 54 anos, ele se considera um artistas sem fronteiras: nasceu no Uruguai, vive na Espanha. já gravou discos no México e na Colômbia e defende a música brasileira como uma das melhores do mundo.

Assista ao clipe de 'Asilo', faixa de seu último álbum: