Festival Varilux põe 16 filmes franceses em cartaz

Em sua 10ª edição, o Festival Varilux de Cinema Francês segue firme e forte em seu objetivo de apresentar um panorama da produção recente do país.

Desta quinta-feira (6) até o dia 19 de junho, serão exibidos 16 títulos inéditos no Brasil, além de “Cyrano de Bergerac”, clássico de Jean-Paul Rappeneaum, estrelado por Gérard Depardieu, que completa 30 anos em 2020.

Leia mais:

Fênix Negra: ‘Quanto mais poder, mais difícil é lutar’, diz Sophie Turner

VillaMix Festival é adiado; saiba como recuperar o valor do ingresso

A exibição desse filme conversa com a de “Cyrano Mon Amour”, de Alexis Michalik, que acompanha o processo criativo que levou o dramaturgo Edmond Rostand a escrever essa popular peça.

Entre os destaques, está “A Revolução em Paris”, superprodução na qual Pierre Scholler narra a gênese da Revolução Francesa com um elenco formado por nomes como Louis Garrel, Adèle Haenel e Gaspard Ulliel.

Outro título aguardado é “Graças a Deus”, de François Ozon, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim com a história de um padre acusado de molestar crianças.

Em São Paulo, as sessões acontecem em 12 espaços, como Espaço Itaú, Belas Artes e JK Iguatemi. No site do festival é possível conferir todos os endereços e a programação completa.