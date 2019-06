Chris Hemsworth diz que teve problemas financeiros antes de interpretar Thor

Chris Hemsworth passou por momentos difíceis antes de conseguir o papel de Thor, da Marvel.

Em entrevista à Variety, o ator contou que o dinheiro estava acabando. “Eu quase não dei conta da pressão que coloquei em mim. Se eu não tivesse focado em tomar conta da minha família, talvez eu tivesse conseguido relaxar mais. Inicialmente, o objetivo era comprar uma casa para os meus familiares”, afirmou.

Além dos problemas financeiros, ele também sofreu com as decepções no início da carreira. “Cheguei muito perto de G.I. Joe e de ser o Gambit. Na época eu fiquei chateado, mas se tivesse trabalhado nesses filmes não teria sido possível interpretar o Thor”, declarou.

Recentemente, o galã anunciou que entrará em um período sabático após o fim da divulgação de MIB: Homens de Preto Internacional, que tem estreia marcada para 13 de junho no Brasil. A ideia é focar em seu casamento com a atriz Elsa Pataky, nos três filhos, e curtir a mansão que acabou de reconstruir na Austrália.