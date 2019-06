Chernobyl: Uma nova série está sendo produzida como reposta à produção da HBO

Esta semana, o canal russo NTV anunciou que irá refutar a história contada na minissérie “Chernobyl” da HBO. A nova produção se baseará na premissa de que a CIA enviou um agente para a área e realizou atos de sabotagem.

De acordo com a Av Club, o diretor da nova série, Alexei Muradov, justificou a abordagem dizendo que há "uma teoria que afirma que os americanos haviam se infiltrado na usina nuclear de Chernobyl e muitos historiadores não negam que, no dia da explosão, um agente dos serviços de inteligência do inimigo estava presente na fábrica”.

Komsomolskaya Pravda, o jornal mais popular da Rússia, insinuou que talvez os concorrentes do centro atômico russo Rosatom usaram a série “para manchar a imagem deste país como uma potência nuclear”.

O último episódio de Chernobyl irá ao ar esta sexta na HBO, às 21h.