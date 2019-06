Black Mirror: confira todos os lugares de São Paulo que aparecem na nova temporada

A quinta temporada de "Black Mirror" estreou na quarta-feira (5) trazendo mais três novos episódios. Um deles, inclusive, foi gravado na cidade de São Paulo. E foi mais do que apenas fachadas: as cenas realmente acontecem por aqui.

Um fã da série – @romvllvs, no Twitter – resolveu reunir todas as locações e compara-las com fotos. Na thread, ele vai listando um a um os lugares da capital paulista em que a equipe da série passou durante as gravações de "Striking Vipers", primeiro episódio da atual temporada.

Viaduto Dr. Plínio Queiroz

O amigo do protagonista, Karl (Yahya Abdul-Mateen), dirige pelo viaduto que passa por cima da praça 14 Bis, na Bela Vista.



Viaduto Santa Ifigênia

Como Romulus lembra em sua thread, o viaduto que aparece na série não é o Chá, mas o Santa Ifigênia, que fica na outra ponta do vale do Anhangabaú, no Centro.



Viaduto Diário Popular

No meio do episódio, tem uma imagem da via, que passa por cima do parque Dom Pedro II, perto do museu Catavento, na região do Brás.



Edifício Louvre

O prédio fica na avenida São Luís, próximo à biblioteca Mário de Andrade, no Centro.



Edifício Três Marias

O apartamento de Karl (Abdul-Mateen) é bem localizado: fica na avenida Paulista, na esquina com a rua Haddock Lobo.









Edifício Copan

Outra cena aérea mostra o icônico prédio desenhado por Oscar Niemeyer na República.



Publicidad



Sede do jornal Folha de S. Paulo

A sede do tradicional periódico, que fica em Campos Elíseos, é o local de trabalho do protagonista, Dany (Anthony Mackie) – mas somente o interior; a fachada utilizada é de outro prédio, no Centro, ao lado do Theatro Municipal.





Jericoacoara Bar

Em uma cena, Theo (Nicole Beharie Beharie), esposa do protagonista, aparece em um bar que fica na avenida Nove de Julho, também na Bela Vista.





The Year

A balada da Vila Leopoldina, na rua Mergenthaler, aparece em uma das cenas iniciais.



Seen

O restaurante em que Karl (Abdul-Mateen) aparece jantando fica dentro do hotel Tivoli Mofarrej, na alameda Santos, no Jardim Paulista.



Estação Consolação

Até o Metrô de São Paulo foi lembrado: Theo (Beharie) aparece na saída da estação, na esquina entre a avenida Paulista e a rua Augusta.



Kinkaku-Ji

O templo/cemitério da cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana da capital, é cenário de uma das lutas. A estrutura vermelha foi construída pela equipe de produção, segundo a diretora de arte Thais Russo.



Praia do Éden

Outra cena de luta foi feita nesta praia, localizada na cidade do Guarujá, segundo o fotógrafo Thiago Nascimento.



Veja a thread:

Vale lembrar que esta não é a única produção da Netflix com locação na cidade de São Paulo: a série "3%", produção nacional da plataforma de streaming, também já utilizou locações reais.