Internado após AVC, Agnaldo Timóteo será transferido para São Paulo

O cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, será transferido para São Paulo. Não há uma data exata para a mudança porque a família do artista ainda não conseguiu vaga em um hospital da capital paulista.

Enquanto isso, Timóteo continua internado no Hospital Roberto Santos, em Salvador. Ele teve um AVC antes de um show em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, no mês passado.

O boletim médico mais recente diz que o cantor teve melhora, mas segue sem previsão de alta da UTI. Agnaldo Timóteo está lúcido e continua se recuperando de um quadro de confusão mental e infecção urinária.

Veja também:

Google Arts & Culture lança mostra virtual com mais de 5 mil obras de Candido Portinari

Com Adam Driver, ‘Quixote’ de Gilliam estreia após 10 anos de produção