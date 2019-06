'Desmantelamos essa família', diz James McAvoy sobre 'X-Men: Fênix Negra'

A saga dos X-Men no cinema está chegando ao fim. "X-Men: Fênix Negra" estreia essa semana, prometendo encerrar a história da equipe do professor Xavier. A Fox divulgou, na terça-feira (4), um vídeo promocional que discute a importância da franquia.

Mesclando cenas dos sete filmes, o elenco destaca como as histórias dialogam com os problemas da vida moderna. "É uma franquia de super-heróis, mas também é um grupo de rejeitados", afirma Tye Sheridan, que dá vida ao mutante Ciclope. "Todos, alguma hora, lutam com a sensação de diferença, de não ser aceito", ressalta Jennifer Lawrence, a Mística.

Quem acompanha a saga – seja no cinema, na televisão ou nos quadrinhos – sabe a importância dos laços entre os membros do Instituto Xavier para Estudos Avançados. Contudo, ao que parece, a despedida terá um tom mais triste neste capítulo final.

"Todos os filmes dos 'X-Men' apresentam a equipe como uma família. Em 'Fênix Negra', nós desmantelamos essa família", declara James McAvoy, que vive o líder do grupo.

"X-Men: Fênix Negra" acontece dez anos após os eventos de "X-Men: Apocalipse" e adapta, mais uma vez, o arco da Força Fênix, entidade cósmica que se apodera de Jean Grey. O filme estreia nesta quinta-feira (6) nos cinemas.

