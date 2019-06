Pokemóns gigantes, câmera livre e mais: as novidades de Pokemón Sword & Shield

Uma nova era para os jogos da franquia Pokemón, da Nintendo, está prestes a chegar. Nesta quarta-feira (15), mais detalhes do enredo e do gameplay de Pokemón Sword & Shield foram revelados na tradicional live Pokémon Direct, feita pelos integrantes da desenvolvedora GameFreak. Confira um resumo das novidades!

A região Galar

O local em que cada história se passa é muito importante para os jogos de Pokemón, pois cada região tem suas características e "fauna" única – ou seja, determina quais e como serão os pokemóns que aparecerão para o jogador.

Em Sword & Shield, o enredo toma espaço em Galar, região inspirada no Reino Unido, especialmente na Inglaterra, com sua extensa malha ferroviária. Galar conta com uma diversidade de paisagens, uma nova geração de bichinhos, e uma peculiaridade: a espetacularização das batalhas entre pokemóns, que são até transmitidas pela TV.





Pokemóns selvagens visíveis

Se um dia a presença de pokemóns selvagens foi limitada a pequenos tufos de grama em movimento, agora eles sáo visíveis em sua forma e tamanho real, perambulando por aí em volta do jogador. A novidade não só torna a movimentação entre locais do jogo muito mais divertida, como também pode mudar a dinâmica dos encontros selvagens.



Câmera livre

Para combinar com a nova dinâmica 3D e também proporcionar maior interação com os espaços – e bisbilhotar os pokemóns selvagens –, a câmera de Sword & Shield não é mais fixa, porém livre. Agora, o jogador pode girar sua visão para onde quiser, e aproveitar cada espacinho do jogo como se estivesse realmente lá.

Dynamax, o novo modo de combate

As batalhas entre pokemóns foram amplificadas – literalmente. O Dynamax é um modo de combate que pode ser ativado uma vez a cada luta, e dura três rodadas. Nele, seu pokemón e também o adversário ganham tamanho gigantesco, e seu poder cresce na mesma proporção.

Assim, as trocas entre os monstrinhos ficam visualmente muito mais impressionantes e dramáticas, e a forma de capturar um deles também muda. Afinal, como capturar um pokemón várias vezes maior que o próprio treinador?

Reprodução/YouTube

Avatares com visual customizável

A aparência de cada avatar muda dependendo da geração de Pokemón, e desta vez, ela também será customizável, com diversas opções para escolher. No entanto, o que chamou atenção foi mesmo as roupas escolhidas para dar personalidade ao protagonista – com um estilo que muita gente achou um tanto "hipster".



Enredo e personagens

Embora a nova região, os pokemóns visíveis e a câmera livre tornem andar por aí muito divertido em Sword & Shield, o jogador não vai só rodar a esmo por Galar. A história que guiará o protagonista também foi mais detalhada na live desta quarta-feira.

Descobrimos quem será e de onde vem o rival, o personagem amado e odiado que cresce junto ao player e o desafia para batalhas em diversos pontos do enredo. Seu nome é Hop, irmão mais novo do campeão da região Galar, o famoso e adorado Leon.



Conhecemos também a Professora Magnolia, a guru de pokemóns, que auxilia e ensina o protagonista ao longo de sua jornada. Sonia, sua neta e assistente, também estará ali para ajudar.

Também foi apresentado um dos líderes de ginásio, Milo, cuja especialidade são pokemóns do tipo grama.



A oitava geração

Como não podiam faltar, o novo jogo inaugura uma geração inédita de pokemóns, que já estão em sua oitava linhagem. Diversos novos rostos e nomes foram apresentados no Direct desta semana. Conheça-os a seguir:



















Data de lançamento

Por último, porém talvez o mais importante: quando você vai poder jogar? A Nintendo colocou a previsão de lançamento para 15 de novembro de 2019, para o mundo todo. Lembrando que Pokémon Sword & Shield é exclusivo para a plataforma Nintendo Switch.