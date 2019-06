Mostra Ecofalante de Cinema lembra Dia Mundial do Meio Ambiente

Em sua 8ª edição, que segue até 12 de junho, a Mostra Ecofalante de Cinema se vale de 132 filmes de 32 países para provocar discussões acerca de questões socioambientais.

Nada mais propício, portanto, do que celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5), conferindo alguns dos títulos presentes na programação, que é inteiramente gratuita.

O argentino “O Espanto”, que será exibido no CCBB, às 19h15, fala de uma comunidade que se cura de doenças com remédios caseiros.

No CCSP, às 19h30, “Ecos de Istambul” fala sobre o processo de gentrificação ocorrido com camelôs da cidade turca. Veja a programação no site da mostra.