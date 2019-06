Lembra do polêmico término por telefone de Joe Jonas com Taylor Swift? O cantor esclareceu

Foi um escândalo que todo adolescente fã da Disney nos anos 2000 se recorda: em 2008, o cantor Joe Jonas, na época famoso pela atuação em programas e filmes do Disney Channel e por integrar a banda Jonas Brothers com seus irmãos, namorada a cantora country em ascensão Taylor Swift.

Isto até que a cantora expôs o fim do romance em entrevista bombástica à apresentadora Ellen DeGeneres, em seu programa de auditório. Taylor, na época com 18 anos, revelou que o galã havia terminado com ela por telefone, em uma ligação que durou cerca de 25 segundos.

A partir de então, para parte do público, Joe adquiriu a fama de "Don Juan", "garanhão" – o famoso "boy lixo", na linguagem atual. Porém, recentemente, Taylor admitiu ter se arrependido de publicizar a situação.

Em abril, no mesmo "The Ellen DeGeneres Show", a loira respondeu à pergunta "qual foi seu maior ato de rebeldia adolescente" com a confissão: "Provavelmente, quando eu detonei o Joe Jonas no seu programa".

"Aquilo foi exagerado", reconheceu a pop star. "Nós rimos sobre isso agora, porém aquilo foi baixo, coisa de adolescente".

Mais recentemente, em entrevista ao programa "Lorraine" do canal ITV nesta quarta-feira (5), Joe Jonas respondeu às palavras da ex-namorada.

"É algo que eu provavelmente me senti muito mal [por ter feito] quando era mais novo", recorda o vocalista de "Sucker". "No fim, eu superei. Tenho certeza que Taylor superou. Está tudo bem, somos todos amigos", apaziguou, lembrando que, na época, ambos "eram muito jovens".

Confira a entrevista completa dos irmãos no vídeo a seguir.