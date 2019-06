Filmes com temática LGBTQ+ pautam projeto no Belas Artes

Junho é o mês do orgulho LGBTQ+. Com o objetivo de chamar a atenção para a causa, o Petra Belas Artes abre nesta quarta-feira (5) um projeto de exibição de filmes com essa temática.

Serão exibidos quatro títulos, sempre às quartas-feiras, às 20h. O primeiro é “Sócrates”, de Alex Moratto.

Ainda inédito no circuito comercial, o longa foi premiado pelo Independent Spirit Awards, considerado o Oscar do cinema independente. Estrelado por Christian Malheiros, o filme narra a história de um jovem negro e gay que precisa aprender a se virar após a morte da mãe.

O projeto exibe ainda “45 Dias sem Você” (12/6), “Copa 181” (19/6) e “Intimidade Pública” (26/6).