Com Miley Cyrus e Anthony Mackie, ‘Black Mirror’ ganha três novos episódios

Depois de inovar com um episódio interativo, lançado na virada do ano, os produtores Charlie Broker e Annabel Jones retomam a rotina costumeira de “Black Mirror” com a estreia da quinta temporada, nesta quarta-feira (5), na Netflix.

São apenas três episódios – o mesmo número das temporadas iniciais, que popularizaram a série por abordarem relações, de forma contundente, a partir da tecnologia.

“Sempre fico frustrada quando as pessoas falam isso [que é uma série sobre tecnologia]. Essas histórias são esperançosamente divertidas e muito íntimas sobre falhas e dilemas humanos”, defendeu Annabel em uma recente entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Pouco se sabe sobre as novas tramas, mas elas lidam com temas como envelhecimento, relacionamentos longevos, comprometimento, fantasia e infidelidade.

Há muita curiosidade em relação ao episódio “Rachel, Jack and Ashley, Too”, que promete brincar com as fronteiras entre realidade e ficção ao colocar Miley Cyrus para encarnar uma artista pop.

O fator “Black Mirror” dessa história fica com o fato de ela emprestar a voz a uma boneca-robô que acaba se tornando a melhor amiga de uma adolescente solitária. Segundo Cyrus, que colaborou com o roteiro, o episódio critica o esmagamento criativo dos artistas na indústria pop.

Outra história, com participação de Topher Grace, é “Smithereens”, na qual Andrew Scott vive um motorista em um dia de fúria.

O terceiro episódio é “Striking Vipers”, estrelado por Anthony Mackie (o Falcão de “Vingadores”). Ele interpreta um sujeito que reencontra um antigo amigo de faculdade, responsável por apresentá-lo a uma possível solução para seu casamento frustrado.

Quem não se sentir tentado por essas histórias pode ainda buscar identificar São Paulo como pano de fundo: um dos episódios teve cenas filmadas na cidade no ano passado.