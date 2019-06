Vikings: Diretor revela momento emocionante ao gravar cena final de Ragnar Lodbrok

A quarta temporada de “Vikings” trouxe uma reviravolta impactante para todos os fãs de Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel), que viram o fim trágico de um dos personagens mais importantes da série.

Se você foi um dos que entrou de cabeça e se emocionou com as cenas em que o viking é executado, saiba que não está sozinho nessa e, de acordo com o diretor Ciaran Donnelly, até mesmo Travis faz parte deste time.

“Foi mais emocionante do que ele ou qualquer um de nós esperava. Quando ele está lá em cima naquela gaiola tentando ter um diálogo, acho que ele teve problemas reais para dizê-lo por causa do real poder da emoção no momento”, revelou em entrevista ao Metro Reino Unido.

Donnelly trabalhou durante uma temporada intensa com o ator e conseguiu reconhecer como ele se sentia no momento, pedindo até um tempo nas gravações.

“Eu sentia as coisas e falava: 'Vamos tirar Travis e fazer uma pausa' e ele dizia 'Não, eu vou ficar'. 'Eu quero fazer isso'. Então toda a multidão, havia algumas centenas de figurantes lá, estavam torcendo por ele. Para mim, como diretor, foi provavelmente um dos episódios mais cinematográficos que eu já dirigi, e é o que mais me orgulho'.

O diretor também lembrou a importância de filmar ao ar livre na “lama, no sangue e nas profundezas do inverno”, com Fimmel suspenso em uma gaiola nos momentos finais do seu personagem.

“Choveu o tempo todo e estava realmente muito frio. Estávamos quase sempre com lama até os joelhos e isso fez parecer muito real, porque foi real. Ele está lá fora suspenso em uma jaula e é jogado em um buraco com cobras como você vê”, contou.

A sexta e última temporada de “Vikings” ainda não tem data de estreia oficial!