Rihanna supera Beyoncé e Madonna e torna-se cantora mais rica do mundo

A cantora e empresária barbadiana Rihanna é, atualmente, a artista feminina mais rica em todo o mundo. Aos 31 anos, RiRi já acumulou um patrimônio de cerca de US$600 milhões, passando à frente de ícones como Madonna, Celine Dion e Beyoncé.

A informação é da revista norte-americana Forbes, que publicou perfil da cantora, após declarar também o rapper Jay-Z como bilionário, também nesta semana. A fortuna de Robyn Rihanna Fenty – nome verdadeiro da artista – não se concentra apenas em seus ganhos como cantora, e é ainda maior no ramo da beleza.

Recentemente, ela fechou contrato de parceria de sua marca Fenty Beauty, criada em 2017, com uma empresa francesa gigantesca no ramo dos artigos de luxo, a LVMH. No entanto, já antes disso, a Fenty Beauty já havia vendido cerca de US$ 570 milhões, em apenas 15 meses de existência.

A estreia da marca foi impulsionada por sua abordagem inovadora e inclusiva da maquiagem, oferecendo 40 diferentes tons de uma mesma base – uma diversidade quase singular no ramo, e que supre uma demanda antiga do movimento negro, que afirma ter baixa representação nas marcas de beleza.

Recentemente, Rihanna confirmou novo álbum de estúdio, três anos após o lançamento de "Anti". Ela têm participado de feats com outros artistas e se mantido relevante no meio musical, porém seu foco maior está, no momento, em desenvolver sua marca.

O novo álbum deverá trazer influências fortes do reggae, e, por enquanto, é chamado pela cantora de "R9" – seu nono álbum de estúdio.