NASAMoonTunes: Fãs fazem campanha para que música do BTS seja enviada para a Lua pela NASA

Uma ação da Agência Espacial Americana (NASA), chamada de #NASAMoonTunes, tem movimentado as redes sociais terça-feira (4).

A instituição revelou que deve realizar um novo pouso na Lua em 2024. E neste momento são realizados trabalhos de desenvolvimento.

No entanto, uma ação para comemorar os 50 anos da nave Apollo 11, que fez o primeiro pouso lunar em 1969, causou alvoroço.

Uma lista de músicas será escolhida pela agência para ser reproduzida no espaço. “Até 28 de junho, compartilhe uma música que você incluiria no #NASAMoonTunes”, revelou a instituição no Twitter.

50 years ago, NASA was preparing to land humans on the Moon. Now, we’re getting ready to return by 2024. In honor of the #Apollo50th anniversary, we’re making a playlist fit for a lunar journey with @ThirdRockRadio. Til June 28, share a song you’d include with #NASAMoonTunes! pic.twitter.com/FXxHsz5Hjj — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 3, 2019

Grupo BTS

Sem perder tempo, os fãs do BTS estão fazendo uma campanha para que 'Moonchild' (que tem semelhanças), música do Namjoon, seja enviada para a Lua pela NASA.

O assunto é um dos mais comentados do Twitter e entrou para o trending topics da rede social. Confira algumas postagens:

#NASAMoonTunes

Moonchild by #RM leader of @BTS_twt

is the perfect song to travel to space! @NASA_Johnson

Pls do add it to the playlist pic.twitter.com/Hxz5BBSpwG — Ammu ammuz (@Ammuammuz6) June 4, 2019

Moonchild by RM #NASAMoonTunes seria um sonho se a nasa colocar pic.twitter.com/munazHwwkF — suel. (@Armmy_twt) June 4, 2019

Até os marcianos precisam ouvir esse hino gente.#NASAMoonTunes @BTS_twtpic.twitter.com/qmxXbpExRW — Rebecca ᵛⁱᵘ ᵒ ᵇᵗˢ ᵉ ʳᵒˣᵃ ᵉˡᵉˢ ᵈᵉᵐᵃⁱˢ💜🌈 (@becc_CO) June 4, 2019

#NASAMoonTunes OU MANDA A MUSICA DO RM PRA LUA OU EU VO TRABALHAR NA NASA SO PRA MANDAR AS PESSOAS DA NASA QUE N MANDARAM A MÚSICA, PRO ESPAÇO pic.twitter.com/1lek2u8oDx — ᴠɪᴄ 💜 (@viictoriajm) June 4, 2019

