Morre atriz Sônia Guedes, aos 86 anos

A atriz Sônia Guedes morreu na noite desta segunda-feira (3), aos 86 anos de idade. A causa ainda não foi divulgada.

O corpo da atriz está sendo velado no Cemitério do Araçá, na capital paulista. O enterro será feito em Paranapiacaba, na cidade de Santo André (SP), onde a atriz nasceu.

Carreira

O primeiro trabalho de Sônia Guedes na televisão foi em “Vila Sésamo” (1972), transmitida pelas TVs Globo e Cultura. Na emissora carioca, ela também participou de “Malu Mulher” (1979), “Barriga de Aluguel” (1990) e “Luz do Sol” (2007). Seu último trabalho em novela foi em “Chiquititas” (2014), no SBT.

No cinema, esteve em “Noite em Chamas” (1978) – filme inspirado no longa americano “Inferno na Torre” – e “O Amor no Divã” (2016), seu último trabalho para as telonas.

Guedes era formada em Artes Cênicas pela USP (Universidade de São Paulo) desde 1967 e recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira.