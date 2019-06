Kratos bissexual? Criador de 'God of War' põe sexualidade do personagem em xeque e revolta fãs

Eleito Melhor Jogo de 2018 pelo Game Awards, "God of War" se tornou alvo de polêmica nesta terça-feira (4). Isso porque o criador do jogo, David Jaffe, declarou que Kratos, o guerreiro espartano que conduz a história, seria bissexual.

"Quando eu estava trabalhando nas origens de Kratos pela primeira vez, sabia que ele era um furioso bissexual", escreveu em sua conta no Twitter. "Ah, e a Oráculo de 'GoW1'? Completamente lésbica", emendou.

Oh, and one more thing: not to get all JK Rowling but when I was working on the origins of Kratos for the first games I knew he was a raging bi-sexual until he settled down with his wife. So Kratos is officially bi. Oh and the Oracle from GOW1? Lesbian, straight up! Boom! https://t.co/jXUZ0NXIfo

A declaração provocou revolta em alguns fãs do game. "De jeito nenhum. Isso é besteira, Kratos é um homem hetero", respondeu um seguidor. "Kratos bissexual [faz parte do] cânone, cara? Sério?", surpreendeu-se outro.

"Cory [Barlog, diretor criativo da SIE Santa Monica Studio], por tudo o que há de bom neste mundo, por favor, eu imploro a você, não inclua nenhuma política de identidade sexual desnecessária nas habilidades dele", twittou um terceiro.

Já para outros jogadores, essa informação faz sentido dentro do universo de "God of War". "Bem, ele é um espartano, então…", escreveu um fã. "Espartanos eram notórios por amar os homens e usar as mulheres para procriar – então faz sentido", concordou outro.

Contudo, Jaffe se desmentiu poucos minutos depois. "Infelizmente, esse último tweet foi uma mentira criada apenas para provocar os haters que estão odiando essa arte de Kratos. Nunca assumiu que Kratos fosse nada, nem hetero, mas foda-se: e se ele era bissexual esse tempo todo e estamos apenas sabendo disso agora?", questionou o criador do personagem.

Sadly, that last tweet was a lie designed to just take the piss out of all the haters who are hating on that #PRIDE image of Kratos. I honestly never assumed Kratos was anything but straight BUT fuck it: if he was bi all along and we are just learning that now? Cool! Works4me!

A arte citada por Jaffe trata-se de um desenho feito por um fã em que Kratos aparece com uma camiseta escrito "somos todos humanos" e as cores da bandeira do movimento LGBT, em comemoração ao Mês do Orgulho LGBT.

A polêmica foi tanta que, mesmo após responder alguns de seus seguidores, o designer de games precisou retificar com todas as letras: "Kratos não é bi nem gay até onde eu escrevi. Ele é hetero".

Ok, let me make this clear cause some of y'all are clearly too dumb to understand when you are being trolled:

#1- Kratos is not bi or gay as far as I wrote him. He's straight.

#2- I posted my tweet because I was upset that people were upset by the great image someone made

— David Jaffe (@davidscottjaffe) June 4, 2019