Game of Thrones: dos Starks aos Lannisters, veja os próximos trabalhos dos astros da série

Depois de quase uma década, “Game of Thrones” chegou ao fim. Mas para onde vão os atores?

Alguns estão descansando, enquanto outros já começaram novos trabalhos. Listamos aqui alguns dos próximos projetos em que você poderá ver seu ator favorito de “Game of Thrones”.

Emilia Clarke

A khaleesi voltará às telas em “Above Suspicion”, um filme sobre a primeira condenação por um assassinato de um agente do FBI. Também poderá ser vista em uma comédia romântica natalina chamada “Last Christmas”.

Emilia Clarke em "Above Suspicion" / Divulgação

Lena Headey

O próximo filme de Cersei Lannister se chama “The Flood”, que gira em torno de um funcionário de imigração e um solicitante de asilo. Ela também tem outros dois longas em fase de produção, "Gunpowder".

Lena Headey em "The Flood"; Ian Glen (Sor Jorah Mormont) também está no elenco / Divulgação

Nikolaj Coster-Waldau

O próximo grande filme de Jaime Lannister, que se chama “Domino”, trata de um policial de Copenhague que busca justiça pelo assassinato de seu companheiro. Também está em “Suicide Tourist”, cujo enredo é sobre um detetive de seguros que investiga um desaparecimento.

Nikolaj Coster-Waldau em "Domino"; Carice van Houten (Melisandre) também está no elenco / Divulgação

Sophie Turner

A partir desta quinta-feira (6), Sophie Turner poderá ser vista interpretando Jean Grey em “X-Men: Fênix Negra”. Ela também está trabalhando no filme “Broken Soldier”, sobre um soldado que sofre de transtorno do estresse pós-traumático. Há outro longa, “Heavy”, que está em pós-produção.

Sophie Turner em "X-Men: Fênix Negra" / Divulgação

Maisie Williams

Arya Stark acaba de lançar um aplicativo chamado Daisie, criado para ajudar a conectar pessoas que buscam trabalhar na indústria criativa. Maisie vai protagonizar “X-Men: Novos Mutantes”, interpretando Rahne Sinclair/Wolfsbane. O filme é esperado para o ano que vem.

Maisie Williams em "X-Men: Novos Mutantes" / Divulgação

Gwendoline Christie

O próximo longa-metragem de Brienne de Tarth se chama “The Personal History of David Copperfield” e é baseado no romance de Charles Dickens, do qual ela interpretará Jane Murdstone. Também estará em “The Friend”, filme que trata sobre a amizade e doenças terminais.

Gwendoline Christie em cena de "Star Wars: Os Últimos Jedi" (2017) / Divulgação

Nathalie Emmanuel

Missandei dá um salto no tempo e vai parar no remake de “Quatros Casamentos e um Funeral”, de Mindy Kaling. Também dará sua voz a Deet, uma personagem de “O Cristal Encantado: A Era da Resistência”.