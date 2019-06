Sonho Americano: gaúchos desbravam EUA em nova série documental

Depois de desbravar o sul da América Latina de moto no documentário “Fim do Mundo”, o diretor Paulo Nascimento e o ator Leonardo Machado resolveram fazer o mesmo pelos Estados Unidos. Em 2017, os dois gaúchos percorreram os 6 mil quilômetros que vão de Nova York a Los Angeles em busca de brasileiros que procuraram por lá uma nova oportunidade de vida.

Leia mais:

NOS4A2: Zachary Quinto vive ‘vampiro’ em nova série de terror

Ludmilla está namorando bailarina, diz site

O resultado é a série “Sonho Americano”, que estreia nesta segunda-feira (3), às 18h30, no Travel Box Brasil. Os novos episódios irão ao ar sempre nas segundas, num total de 12 capítulos.

“Sonho Americano” é um dos últimos trabalhos inéditos de Leonardo Machado, que morreu em setembro do ano passado, aos 42 anos. Apaixonado por motos e por viagens, o ator realizou, com esta série, um verdadeiro projeto de vida. A amizade com o diretor Paulo Nascimento ainda rendeu outros trabalhos, como os longas-metragens “Em Teu Nome” e “A Superfície da Sombra” e a série “Animal”. Logo na apresentação de “Sonho Americano”, há uma dedicatória ao “viajante” Leonardo Machado.

Os dois primeiros episódios da série são em Manhattan, incluindo o aluguel das motos Harley Davidson e as primeiras impressões da cidade. Eles visitam o guitarrista e produtor Sandro Albert – que os leva a um bar de jazz no Harlem – e depois passeiam pela cidade com um motorista profissional e uma promotora de eventos. A viagem segue ainda por cidades como Filadélfia, Chicago e Denver até chegar à praia de Santa Monica, fim da famosa Rota 66.