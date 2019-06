'Fazer amor é mentira', diz Silvio Santos, que diz ter substituído a prática por chocolate

Neste domingo (2), o apresentador Silvio Santos, do SBT, fez revelações curiosas sobre sua vida sexual durante uma brincadeira em seu programa. Os convidados Fernando Rocha e Izabella Camargo, jornalistas que deixaram a Rede Globo recentemente, falaram sobre o que têm feito fora da emissora, e ouviram o discurso de Silvio sobre sexo e chocolate.

"Só passei a gostar de chocolate depois dos 84 [anos]. Até os 84 eu não gostava de chocolate, gostava de fazer amor. Depois dos 84 a gente tem que se contentar com chocolate", contou.

Fernando Rocha, anteriormente, havia falado sobre as palestras que têm ministrado, nas quais faz analogias com chocolate. Em referência, o "Homem do Baú" sugeriu: "Por que nas suas palestras você não fala da utilização do chocolate no comportamento do homem?"

“Você tem que fazer uma comparação entre o chocolate e o amor, as duas coisas são muito gostosas", apontou o apresentador. "Determinadas pessoas que não são mentirosas vão até os 84, 85, 86 [anos], mas há também as que mentem mais e que vão até 99 [fazendo amor]".

"Aconselho a essas que vão até 99 comer chocolate porque fazer amor é mentira”, declarou.