Com elenco estelar e entrevista inédita, Netflix revela trailer do documentário de Scorsese sobre Bob Dylan

"Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story" é o nome do longa-metragem documental dirigido por Martin Scorsese, que chega aos cinemas e na plataforma de streaming Netflix em 12 de junho.

Nesta segunda-feira (3), o filme teve seu primeiro trailer liberado ao público, trazendo altas promessas para os fãs do músico.

LEIA MAIS:

Jay-Z é agora o primeiro bilionário do hip-hop, conta Forbes

Katy Perry vem ao Brasil em 2020, diz jornalista

O documentário trará a primeira entrevista gravada de Dylan em mais de uma década, além de depoimentos de artistas e pessoas próximas à ele, como a cantora Joan Baez e o poeta Allen Ginsberg.

Descrito como "parte documentário, parte concerto musical, parte sonho", o longa mescla diferentes gravações da vida do cantor com entrevistas atuais, além de imagens nunca antes vistas. Entre concertos, estrada e vídeos pessoais, Scorsese explora a excentricidade de Dylan, dentro e fora do palco.

Confira o trailer, divulgado pela Netflix, abaixo: