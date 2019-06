Maiara, dupla de Maraisa, conhece os pais de Fernando Zor, dupla de Sorocaba: 'Aprovada'

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, teve um fim de semana agitado. Ao lado do namorado Fernado Zor, da dupla com Sorocaba, a sertaneja conheceu os sogros neste domingo (2).

"Sogros ainda não, são só os pais do Fernando", corrigiu o cantor, brincando, quando a ela os chamou de sogros. "E aí, está aprovada, mãe?", já emendou a pergunta.

O momento de tensão de Maiara não durou muito. "Está aprovada", respondeu Dona Filomena, após uma pausa "dramática". Os vídeos foram publicados nos stories do Instagram oficial de Fernando.

Antes disso, a cantora fez um passeio de carro com a filha de Fernando, Alice. A pequena estava comemorando o aniversário de cinco anos e ganhou dois presentes de Maiara. "Ela é exigente, então se ela não gostar de um presente tem outro", brincou.