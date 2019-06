Pelos diretores de Vingadores, jogo de cartas 'Magic' ganha anime original na Netflix

O jogo que foi um clássico na infância de muitos brasileiros agora estará na telinha das TVs, graças à parceria da plataforma de streaming Netflix com as produtoras de jogos Hasbro e Wizards of the Coast.

"Magic: The Gathering" vai ser transformada em série, e, possivelmente, uma franquia de produções baseadas neste universo, similar à empreitada agora finalizada com a Marvel, que originou séries como "Demolidor" e "Luke Cage". Contando com uma equipe de estrelas na produção, esta promete ser uma das maiores apostas da Netflix para os próximos anos.

Os irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis pela direção de longas da saga Vingadores, também da Marvel, irão supervisionar a produção, como fãs e jogadores de longa data do selo. Os nomes no roteiro não ficam para trás: Henry Gilroy ("Star Wars: The Clone Wars") e José Molina ("Agente Carter") foram cotados para a função. A animação, em estilo anime, ficarão por conta da Bardel Entertainment, que também trabalhou em "Teen Titans Go"

A história terá trama totalmente nova, e que, segundo a produtora Wizards of The Coast, definirá o futuro da franquia, que pode se expandir indefinidamente nas telinhas. Como jogo de cartas, "Magic: The Gathering" já está em mais de 70 países, com tradução para 11 línguas, e movimentando quase US$ 1 bilhão – tudo isso com apenas 25 anos de circulação.