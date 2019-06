La Casa de Papel: Novo trailer revela qual assaltante foi pego pela polícia na 3ª parte

Após a divulgação de um teaser, já sabíamos que a gangue de “La Casa de Papel” interromperia suas férias por um motivo grave: um dos seus membros foi preso.

Agora, após um novo trailer, descobrimos que essa pessoa é Rio (Miguel Herrán) que aparentemente está sendo mantido recluso em uma prisão tailandesa. Para liberá-lo, a gangue planejará uma nova missão que é muito mais poderosa e arriscada do que a anterior.

Além disso, podemos conferir no fim do vídeo o reaparecimento de Berlim (Pedro Alonso), quem ainda não sabemos se sobreviveu ou voltará apenas em flashbacks do Professor (Álvaro Morte).

Confira: