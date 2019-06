Katy Perry vem ao Brasil em 2020, diz jornalista

Com o lançamento da música "Never Really Over", já é possível dizer que falta pouco para Katy Perry lançar um álbum novo – e, com ele, mais uma turnê. Segundo informações do jornalista argentino Christian Acosta, especializado em música, os fãs brasileiros têm motivos para comemorar: as datas devem incluir o Brasil.

"A turnê mundial de Katy Perry será anunciada em outubro e incluirá sete apresentações na América do Sul – Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia (nesta ordem) – entre o fim de julho e o início de agosto", escreveu Acosta em sua conta oficial no Twitter.

La gira mundial de #KatyPerry sera anunciada en Octubre que incluiría 7 presentaciones en #Sudamerica 🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇵🇪🇨🇴(en este orden), para fines de Julio y principio de Agosto. https://t.co/4LrEGkkfHW — Christian Acosta (@AcostaMzk) June 3, 2019

Katy Perry se apresentou no Brasil duas vezes: em 2015, durante a "The Prismatic World Tour" (com participação no Rock in Rio), e em 2018, com a "Witness: The Tour".

Assista ao clipe de "Never Really Over":