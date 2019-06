Jay-Z é agora o primeiro bilionário do hip-hop, conta Forbes

Um dos maiores nomes do hip-hop e marido da estrela Beyoncé, Jay-Z agora tem outro título para esbanjar: o de bilionário.

Shawn Carter, nome de nascimento do rapper, atingiu recentemente a marca do US$ 1 bilhão, segundo a revista norte-americana Forbes. A publicação ainda afirma que Jay-Z é um dos primeiros no entretenimento a atingir tal nível, e o primeiro do ramo do hip-hop.

Nascido no Brooklyn, distrito de Nova York, o artista iniciou na música em 1996, lançando seu primeiro álbum sob seu próprio selo independente. Não demorou muito para começar a expansão além da música, estreando na moda em 1999 com sua primeira linha de roupas, e também a empresa de entretenimento Roc Nation no ano seguinte, que existe até hoje.

O nova-iorquino também é dono do serviço de streaming Tidal, como é de conhecimento dos fãs. Suas músicas e também as de sua esposa, Beyoncé, costumam ser liberadas na plataforma antes de chegar a qualquer outra mídia – garantindo a clientela dos fãs que não querem esperar para ouvir seus lançamentos mais recentes. Hoje, o Tidal tem valor estimado em US$ 100 milhões.

Não é só isso: o músico também costuma investir nas artes visuais, com uma coleção de peças que chega a valer em torno de US$ 70 milhões.

Fora do meio cultural, Shawn Carter investe no ramo imobiliário (acumulando cerca de US$ 50 milhões), e em bebidas de luxo (com uma marca de conhaque estimada em US$ 100 mi, chamada D'Ussé, e uma parcela na champanheria Armand de Brignac valendo US$ 310 mi).

No entanto, a empreitada mais inusitada de Jay-Z é, definitivamente, suas ações na Uber, empresa de transporte particular por aplicativo, que valem em torno de US$ 70 milhões.