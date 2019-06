Ivete Sangalo cai no palco abraçada a fã durante show na Bahia

View this post on Instagram

Diva acessível KKKKKKK. Claramente eu sou a pessoa que invade o palco! • • • #ivetesangalo #rainha #bahia #braziliansinger #brasil #veveta #IveteSangalo #cantora #ivetinharainha #isliveexperience #liveexperience #likesforlikes #carnaval #teleguiados (🎥: @matheus.campires)