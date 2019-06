O signo do zodíaco que pode ficar confuso entre dois amores e se decepcionar em junho

Um dos signos do elemento Terra, cuja lealdade, estabilidade e também teimosia são características, pode ter uma decepção amorosa durante o mês do de junho.

Já sabe de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no signo de Touro, acertou!

Hoje, os taurinos serão agraciados com a entrada da Lua Nova no seu signo, algo que trará uma mudança de ritmo positiva e pode abrir os olhos destas pessoas para diversas oportunidades.

Ainda assim, o final deste mês pode trazer um pouco de indecisão para a vida amorosa, deixando este signo confuso entre duas pessoas.

É possível que ambos pretendentes demonstrem muita compatibilidade e façam promessas de relacionamento. No entanto, sua escolha deve ser muito bem pensada, pois um deles pode na verdade ter um interesse casual e fugaz, desejando manter mais uma amizade do que uma relação amorosa.

Ainda que as coisas não sejam tão simples para o coração, a vida financeira deve ficar mais equilibrada e pode até receber um reconhecimento extra a partir de 17 de junho. Mesmo assim, tente ser responsável com as finanças e ler muito bem tudo aquilo que for assinar.

Para os taurinos, esta é uma fase que pode decepcionar o coração, mas também deve ser muito inspiradora e irá obrigá-los a sair da zona de conforto. Lembre-se que se desejamos alcançar um crescimento real e estável, não devemos fugir das lutas que são inevitáveis.