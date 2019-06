Grey's Anatomy: Um vazamento na mídia mudou o destino amoroso de Meredith na 15ª temporada

A 15ª temporada de “Grey's Anatomy” trouxe o amor de volta para a vida de Meredith Grey (Ellen Pompeo). No entanto, o romance da doutora poderia ser bem diferente do que vimos e um novo “pretendente” deveria ter dificultado mais as coisas para DeLuca (Giacomo Gianniotti).

De acordo com a showrunner Krista Vernoff, eles estavam procurando um novo interesse amoroso para a protagonista, mas as coisas mudaram totalmente quando essa notícia vazou na mídia.

“Michael Ausiello, do TVLine, descobriu que estávamos pensando em um cientista europeu como o novo potencial interesse amoroso por Meredith. Quando isso vazou, entrei na sala dos roteiristas e disse: 'Isso não é mais interessante para mim. Quem mais poderia ser esse personagem? '”, revelou Krista em entrevista a EW.

A decisão criativa então substitui o novo personagem pela amiga da mãe de Meredith, Marie Cerone (Rachel Ticotin).

Reprodução / ABC

“Foi uma história muito mais interessante do que algum interesse amoroso temporário. Nós mudamos porque queríamos frustrar as expectativas [após a informação ser vazada]”, explicou a showrunner.