Flip abre nesta segunda sua venda de ingressos

A venda de ingressos para a 17ª Festa Literária Internacional de Paraty abre nesta segunda-feira (3), às 10h. As entradas para conferir as mesas da programação principal, que acontecem no Auditório da Matriz, custam R$ 55.

Esta edição da Flip terá 33 convidados, entre os quais se incluem a nigeriana Ayòbámi Adébáyò, a americana Kristen Roupenian e a canadense Sheila Heti.

Leia mais:

NOS4A2: Zachary Quinto vive ‘vampiro’ em nova série de terror

Ludmilla está namorando bailarina, diz site

O homenageado da vez será Euclides da Cunha (1866-1909), cuja obra vai inspirar diversos debates ao longo do evento, que acontece entre os dias 10 e 14 de julho.

Enquanto a Flip não começa, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (r. dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista) promove um ciclo de palestras para esquentar a discussão em torno do autor de “Os Sertões”.

A programação começa nesta segunda, às 19h30, com um debate entre Pedro Lima Vasconcellos e Edwin Reesink acerca do conceito de religiosidade no sertão.

As conversas acontecem até o dia 26, sempre às segundas e quartas-feiras, e encerram com um pocket show de Karina Buhr no Teatro Oficina, que levou “Os Sertões” para o teatro.

Os ingressos para o ciclo de palestras custam R$ 50, que podem ser adquiridos diretamente no site da Flip.