Paulo Vilhena faz implante capilar e comemora: 'Sinto que fiz a escolha certa'

Demorei alguns anos pra achar esse cara,um profissional de responsa,apaixonado pelo que faz,um pesquisador incansavel e um cara que me sinto a vontade pra chamar de brother!!! O @drantonioruston e sua equipe magnifica da @clinicaruston foram responsáveis pelo meu procedimento de transplante capilar,se não todo mundo,muita gente sabe que ja fiz tentativas anteriores e não tive o resultado satisfatório, mas dessa vez depois de tanto pesquisar profissionais aqui no Brasil e até fora,sinto que fiz a escolha certa!!!muito obrigado a assessora de imprensa @roneiaforte que me ajudou nessa busca e também por todo carinho e cuidado durante o processo,alem de conhecer profissionais incríveis,ganhei amigos!!! Agora eh aguardar o resultado.. Vou mostrar a evolução e trocar informações que o @drantonioruston vai me mandar pra tirar duvidas de quem tiver. Muito grato equipe,vcs são FOFAS😜😂👊🏿🙏🏿❤️💇🏽‍♂️ Ps..logo menos to de franja no rolé.