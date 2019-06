Aqui na Band: Neymar pai diz que craque foi agredido e filmado por suposta vítima

Neymar pai deu maiores detalhes da acusação de estupro contra Neymar em entrevista exclusiva ao programa "Aqui na Band". O empresário revelou que o jogador percebeu que está sendo filmado quando teve um segundo encontro com a mulher de 26 anos em um hotel em Paris, na França.

"Ele foi para o 2º dia, percebeu que ela estava com o celular. Ela começa agredí-lo, ele se joga na cama e tenta acalmá-la. Após conseguir, ele não queria confusão no hotel, ele sai e emiti a passagem de volta dela", relatou Neymar pai.

"O Neymar também tentar filmar, gravar, mas ele erra, coloca o celular no bolso, mas ele não consegue", completou.

De acordo com o empresário, o craque percebeu que estava sendo vítima de uma armadilha. "Ele não queria mais, queria que ela fosse embora, a gente não sabe o que passa na cabeça dela", disse.

O pai do atacante afirmou que agora cabe a Justiça apurar e que o "ônus da prova cabe à ela". "Eu conheço meu filho, tenho certeza, não só coloco a mão no fogo, como dou a minha vida por ele, tenho certeza que ele não cometeu crime algum, mas a gente sabe das armadilhas. O que meu filho precisa aprender é que vão colocar uma casca de banana todo dia para ele, agora ele vai ter que escolher melhor as suas amizades. Eu vou ter que participar da vida pessoal dele, as pessoas em torno dele vão ter que se preocupar mais, vamos ter que ser mais seletivos", declarou.

Neymar pai também rebateu as críticas que o filho é "mimado" por todos que estão ao redor dele. "Se eu protegesse demais, isso não aconteceria. Acho que o Neymar é acessível, até acessível demais, isso acaba aqui", prometeu.

O pai também defendeu a divulgação das supostas mensagens trocadas entre os dois. "Não tínhamos escolha. Eu prefiro um crime de internet a de estupro. Foi o Instagram que tirou. Pelas regras do Instagram estava normal. Ele preservou a imagem, o nome. Ele precisava se defender rapidamente. É melhor ser verdadeiro e mostrar o que aconteceu. Sabíamos da chantagem, mas não da coragem de fazer um BO em cima de uma situação dessas", argumentou.

Assista: