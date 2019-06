Agnaldo Timóteo tem 'discreta piora' e apresenta confusão mental na UTI

Agnaldo Timóteo, que está internado desde o dia 21 de maio em um hospital de Salvador, apresenta um quadro de confusão mental, segundo informou o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 3.

Ainda na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, o cantor de 82 anos verbaliza e teve discreta piora no quadro infeccioso.

"[Timóteo] Apresenta um quadro de desorientação flutuante compatível com delirium (confusão mental comum em idosos hospitalizados)", informou a nota.

No domingo, 2, o quadro clínico do cantor era estável, mas ele não tinha se adaptado à dieta via oral. Um dia antes, a equipe médica tinha liberado a ingestão de líquidos como água de coco e chás.

Por conta disso, ele está utilizando medicamentos que estimulam o esvaziamento do estômago, uma vez que essa função do órgão foi afetada. Timóteo também realiza procedimentos de fisioterapia para acelerar a recuperação clínica.