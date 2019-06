MasterChef Especial: Palmirinha ensina Jacquin a fazer polenta e chef ganha selinho

O MasterChef Especial deste domingo (2) contou com a participação mais que especial de uma das cozinheiras mais amadas do Brasil: Palmirinha Onofre.

Depois de ser elogiada pelos jurados do MasterChef e bater papo com a apresentadora Ana Paula Padrão, Palmirinha participou de uma dinâmica com o chef Erick Jacquin. Com alguns ingredientes à disposição, os dois decidiram criar uma receita de polenta com filé mignon.

A brincadeira rendeu até um selinho dos cozinheiros, que levaram tudo com muito bom humor.

Dica de Palmirinha

Referência na chamada gastronomia familiar, como classificou o chef Henrique Fogaça, Palmirinha nunca esquece dois importantes ingredientes na hora de cozinhar: "amor e carinho".

Mas como não esconde o ouro, a cozinheira admitiu que o segredo de sua polenta é um pouco de creme de leite.

Com o mesmo jeitinho que a fez ganhar tantos admiradores pelo país, Palmirinha contou que só queria mostrar para as pessoas que é possível trabalhar com aquilo que se gosta. "Eu nunca tive intenção de entrar numa televisão, o meu público que me levou", disse, emocionada. "Minha comida era simples, era o que o pessoal sabia fazer."