MasterChef Especial: Ana Paula Padrão recebe Palmirinha e Erick Jacquin

Neste domingo, 2, das 20h às 21h, a Band exibirá o Especial MasterChef. Com apresentação de Ana Paula Padrão, o programa relembrará os melhores momentos da atual temporada e contará com participações especiais de Palmirinha Onofre e Erick Jacquin.

Na conversa com Ana Paula Padrão, Palmirinha relembra como começou sua carreira na televisão e fala sobre sua vida profissional. "Não me considero uma chef, eu sou uma cozinheira que ensina as pessoas a cozinharem", diz.

Após o bate-papo, Palmirinha e Jacquin enfrentam a temida Caixa Misteriosa. Juntos, eles preparam uma polenta com filé mignon roquefort, em apenas 25 minutos.

"Não tinha feito polenta antes, foi minha primeira vez", revela o jurado do talent show culinário. "Nunca trabalhei em restaurante italiano, sempre trabalhei em restaurante francês".

Após a exibição do Especial MasterChef, a Band transmite a segunda partida das finais da NBA entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. O jogo terá narração de Ivan Bruno e comentários de Álvaro José, Danilo Castro e Eduardo Barão. No dia 9 de junho, a emissora volta a exibir a competição entre os cozinheiros amadores.