Livro desvenda a história do Patrono da Independência

Em “As Vidas de José Bonifácio”, são narrados e desmitificados os feitos e conquistas da figura histórica que ficou conhecida como Patrono da Independência do Brasil. Na obra, a historiadora Mary Del Priore busca desvendar quem era o homem por trás do mito.

“O Brasil não precisa de heróis ou ídolos, pois bem sabemos, eles têm pés de barro. O que precisa é conhecer a história de homens de carne e osso que nos ajudem a compreender tanto o seu percurso no passado quanto a época que os produziu”, afirma a autora.

O José Bonifácio retratado não se detém ao heroísmo e patriotismo, mas apresenta contradições, dilemas e outras peculiaridades que fazem parte da vida de qualquer ser humano. “É a sua complexidade que o faz se destacar no cenário. Bonifácio foi além e quis atravessar o esquecimento. Ele construiu a própria história”, diz a escritora.

Alguns dos pontos tratados na obra são a ambição e curiosidade que levaram o personagem a viajar pela Europa e pelas Américas, além dos conhecimentos que adquiriu em suas peregrinações. Bonifácio conheceu povos indígenas, explorou o meio-ambiente e conviveu com distintas noções de liberdade e escravidão antes de chegar aos momentos que culminaram com o fim do Brasil Colônia e o nascimento de um país independente de Portugal.