Rafael Vitti conta que pagou viagem para Maldivas em 12 vezes

Rafael Vitti é gente como a gente e disse que dividiu em 12 parcelas o valor da passagem de uma viagem que fez com Tatá Werneck para a Repúblicas das Maldivas. O ator publicou duas fotos no Instagram e disse que agora o casal precisa voltar com a filha, mas na base da permuta.

"Estou pagando até hoje as parcelas dessa viagem. Tudo para mostrar para o meu amor que eu já sabia ser adulto, acumulando boletos e me endividando", escreveu Vitti na legenda.

LEIA TAMBÉM:

MasterChef Brasil: 'Queríamos o menu com a identidade do filme', explica o capitão Fernando Consoni

Empresário do rock, Paulo Baron lança livro sobre suas experiências

Nos comentários, um internauta perguntou se fazer essa viagem era tão caro assim. "É sim. E olha que fiquei tomando só água lá. Não tomei álcool nem refri para economizar", respondeu o ator.

Ele comentou ainda que o foco era surfar, mas tinha de pagar US$ 90 por dia para que o barco levasse até a onda. "Sem contar a passagem, fui de econômica e foi R$ 11 mil, dividi em 12 vezes", afirmou.

Vitti conta que teve mais uma surpresa quando chegou ao hotel, porque o preço da estadia era em dólar, não em real como ele imaginava. "Enfim, agora só volto na base da permuta. Cada parcela era uma facada no meu peito."

O internauta que fez a pergunta disse, então, que era melhor ter comprado um carro com esse dinheiro. Vitti respondeu que, na verdade, teve de vender o carro para ajudar a pagar as parcelas.