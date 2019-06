MasterChef Brasil: ‘Na minha casa tem um pé de coentro’, revela Lorena

Arrancar elogios dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin é um dos grandes desafios do MasterChef Brasil para os cozinheiros amadores. Porém, vez ou outra, um dos participantes surpreende os chefs de cozinha com suas receitas. Foi o caso de Lorena Dayse, que preparou uma deliciosa canja de galinha que levava coentro.

"Quando a Paola falou que amava canja, eu fiquei com muito medo porque eu sei que nas receitas mais simples é que tem maior complexidade. Mas eu fiquei muito feliz com a vitória. Principalmente porque ela disse que eu era uma boa cozinha, que eu cozinhava de coração. Aquilo para mim foi um elogio gigantesco", disse a enfermeira em entrevista ao Portal da Band.

"Sou a menina do coentro agora. Às vezes, eu até tento fugir um pouco, mas eu acabo voltando para as minhas raízes. Na minha casa tem um pé de coentro e eu adoro. Então, acaba sendo um sabor muito familiar para mim. Como era canja de galinha, sei que combinava muito bem o sabor e eu não iria perder essa oportunidade", completou.

Para a piauiense, o segredo para este tipo de sopa está no preparo. "O frango a gente tem que escaldar para tirar aquele sabor. Então escalda, faz uma marinada gostosa com esse frango, sela bem, coloca bastante tempero. Esses temperos têm que brasear um pouquinho, junto com o frango, e depois tem que dar um equilíbrio. O arroz tem que estar na textura certa e os legumes também – eles têm tempo de cozimento diferentes e você tem que se atentar bem a isso", explicou.

Apesar de ter se saído bem na prova de eliminação, Lorena poderia ter evitado o desafio se tivesse se salvado – ela optou por mandar Rodrigo Massoni e Eduardo Richard para o mezanino. "Foi uma decisão difícil, provavelmente a mais difícil que eu tive aqui no MasterChef até hoje", disse.

"Eu resolvi não me salvar porque meu desempenho não foi tão bom. Como eu era líder, eu não ia me sentir à vontade de subir no mezanino e deixar todo mundo lá embaixo. Então, resolvi fazer a prova mesmo com muito medo. Sem arrependimentos", finalizou.