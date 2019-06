Jockey Club recebe arraial solidário com show de Gustavo Mioto e Falamansa

A oitava edição do Arraial da Cidade acontece neste sábado (1) e domingo (2), no Jockey Club de São Paulo. O evento, organizado pela agência Multicase, é um dos primeiros do calendário de festas juninas na capital paulista e tem foco na cultura nordestina.

"As festas juninas são grandes manifestações da cultura nordestina. Por conta disso o Arraial da Cidade busca promover esse resgate cultural com um toque paulistano. Pretendemos transformar o Jockey Club em um pedacinho do Nordeste”, diz a organizadora Tatiana Monteiro de Barro.

Todo o dinheiro arrecadado com as brincadeiras do evento será revertido para a Liga Solidária, uma organização social educativa que atende pessoas de diversas idades.

O espaço recebe shows de estilos variados: nomes como Falamansa, Gustavo Mioto, Sítio do Picapau Amarelo e Badulaque se apresentam ao vivo. Serão realizadas apresentações de quadrilhas tradicionais de competição e a tradicional quadrilha de idosos.

Vale destacar também a exposição de cordel, com obras de artistas consagrados como Cláudio Tozzi, presente no local.

Para quem não quer pegar fila, dá para comprar os ingressos antecipadamente no site do Arraial da Cidade.

Serviço

No Jockey Club (r. Dr. José Augusto de Queiroz, portão 1 – Cidade Jardim). Sáb., das 10h às 23h, e dom, das 10h às 22h. De R$ 10 (meia-entrada) a R$ 20.