Empresário do rock, Paulo Baron lança livro sobre suas experiências

Paulo Baron lançou, na quinta-feira (30), o livro “Rocking All My Dreams”, que reúne suas memórias ao longo de mais de 30 anos como um dos maiores empresários do rock e heavy metal na América Latina.

Baron é, atualmente, o empresário das bandas Angra, Malta e Massacration. À frente da produtora Top Link Music, já desenvolveu trabalhos com artistas e bandas como Scorpions, Rhapsody, Dream Theater, Tarja, Sepultura, Symphony X, Creedence, Anthrax, Twisted Sister, Dio, Heaven and Hell e Shaman. A empresa já produziu mais de 10 mil shows e foi responsável por turnês em toda a América Latina, além de países da Europa e da Ásia.

Na obra, o empresário conta suas histórias, experiências e oportunidades que teve de viver seu sonho. “Tive a honra de conhecer meus ídolos e até virei amigo de muitos deles; o livro mostra tudo isso”, afirma. “É um relato com emoções positivas, negativas, um apanhado real do que é estar na estrada por mais de três décadas.”

O livro foi redigido em parceria com o escritor Emerson Anversa e conta com dois prefácios: um de Dee Snider, vocalista do Twisted Sister, e outro de Kiko Loureiro, guitarrista que já atuou no Angra e Megadeth.