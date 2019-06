EP de Raphael Morais traz universo da aviação em voz e violão

Entre chegadas e partidas, o ex-comissário de voo Raphael Morais, 27 anos, não abria mão de papel e caneta nas mãos nos intervalos das escalas aéreas. Dos encontros com artistas de toda parte do país, ele percebeu que era o momento de voar com os pés no chão e fazer da voz e do violão a condução desta nova viagem.

Daí surgiu o EP “Vivendo na aviação”, primeiro trabalho musical do artista. São três faixas que misturam os estilos pop, reggae e rock, com as aventuras de quem vive no universo da aviação.

As músicas estão disponíveis nas principais plataformas digitais, como Deezer e Spotify. Essa é a primeira etapa do trabalho autoral do artista. Em junho, Raphael lança uma nova faixa, chamada “Tempo Rei”, canção que revela um outro lado do cantor e compositor e que traz uma balada suave sobre a sabedoria do esperar.

Ouça "Vivendo na Aviação":