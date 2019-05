Já sente falta dos Vingadores? Nova animação da Pixar traz Tom Holland e Chris Pratt como irmãos protagonistas

A produção mais recente dos estúdios Pixar vai matar a saudade do elenco de Vingadores. "Onward", com previsão de lançamento para 2020, traz Tom Holland (o atual Homem-Aranha) e Chris Pratt (que interpreta Peter Quill, ou Senhor das Estrelas) dublando os personagens principais, uma dupla de irmãs elfos – não confundir com Os Smurfs!

Barley Lightfoot é o irmão mais velho e maior, interpretado por Pratt. Ian, o mais novo, tem a voz de Tom Holland na versão original. Ambos habitam uma realidade urbana, um pouco como a nossa, porém habitada pelas mais diversas criaturas da ficção. Trolls, dragões, gnomos e elfos dão um toque de mágica ao mundo suburbano dos irmãos.

No entanto, o mundo moderno parece ter perdido todos estes traços sobrenaturais, e Barley e Ian tomam para si a tarefa de descobrir onde foi parar a magia.

O primeiro teaser de Onward foi liberado nesta sexta-feira (31), e já dá pra ter um gostinho da história.

Com roteiro e direção do mesmo nome responsável por Universidade Monstros, Dan Scanlon, a animação deverá estrear em 6 de março de 2020.