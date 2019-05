'Never Really Over' marca nova fase de Katy Perry; assista clipe

Dois anos após o lançamento do álbum "Witness", Katy Perry divulgou, nesta sexta-feira (31), sua primeira música solo. "Never Really Over" marca uma nova fase na carreira da cantora, que tenta recuperar o fôlego após o último disco, mal recebido pela crítica e pelos fãs.

Leia mais:

Inspirada em livro de Neil Gaiman, ‘Good Omens’ estreia com promessa de humor e fantasia

Chernobyl: produtor-executivo explica motivação para reencenar pior desastre nuclear da história

No vídeo, a cantora está em uma espécie de retiro espiritual, em que pessoas se reúnem para curar corações partidos. O teaser, divulgado na quinta (30), já deixava a mensagem clara. "É um lugar para abandonar qualquer energia remanescente de um relacionamento antigo", dizia a narração da prévia.

Assista ao clipe de "Never Really Over":

Em fevereiro, ela se juntou ao DJ Zedd para lançar a faixa "365", que fará parte do novo álbum do alemão.

Pouco depois de lançar o clipe, Katy Perry já aparecia no topo dos vídeos mais assistidos do YouTube. "Obrigada pelo amor de todos vocês e parabéns pelas maravilhosas músicas novas lançadas por tantas deusas talentosas: Miley Cyrus, Cardi B, Camila Cabello, Rosalía, Bebe Rexha, Charli XCX e Tove Lo", agradeceu a cantora, em sua conta oficial no Twitter.