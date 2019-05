Série sobre jovens negros presos injustamente em NY estreia na Netflix

A minissérie Olhos que Condenam estreou nesta sexta-feira, 31, na Netflix. Dirigida pela indicada ao Oscar Ava DuVernay, a série de quatro episódios é baseada no caso real dos "Cinco do Central Park", no qual jovens negros foram vítimas de discriminação racial.

A trama gira em torno de um grupo de meninos negros adolescentes que foram acusados de agredir e estuprar uma mulher branca que praticava corrida no Central Park, o parque mais famoso de Nova York, nos Estados Unidos. Os cinco jovens foram presos e passaram mais de uma década na cadeia.

Donald Trump, que na época era uma celebridade por seus negócios milionários, se manifestou a favor da prisão dos jovens. O atual presidente dos Estados Unidos, inclusive, pediu a volta da pena de morte com anúncios nos principais jornais da cidade.

O caso ocorreu há 30 anos, em abril de 1989. Os cinco acusados foram liberados em 2002, após evidências de DNA comprovarem a inocência deles.

Além da criação, direção e roteiro de Ava DuVernay, a série original da Netflix ainda conta com a participação de Oprah Winfrey e Robert De Niro em sua produção.

Veja o vídeo: