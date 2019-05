'Música na Band' homenageia Gabriel Diniz

Nesta sexta-feira (31), às 22h, o "Música na Band" exibe uma edição especial em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, que morreu na última segunda-feira (27) em um acidente aéreo.

No programa, além de lembrar os maiores sucessos do artista, também serão mostradas reportagens especiais sobre sua vida e carreira e uma repercussão completa do velório de Gabriel.

O cantor atingiu sucesso nacional no Carnaval de 2019 com a música "Jenifer", que bateu recordes com mais de 231 milhões de visualizações no YouTube.

O "Música na Band" vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.