Com participação de RuPaul, Miley Cyrus lança novo EP; ouça 'She is Coming'

Pop, country, pop de novo… O camaleão Miley Cyrus lançou, nesta sexta-feira (31), um EP, com seis faixas. Para os fãs, foram quase dois anos de espera para o novo álbum.

"She is Coming" conta com participação de Swae Lee, RuPaul, Mike Will Made-It e Ghostface Killah. A cantora já anunciou que este é o primeiro de três trabalhos, que juntos formarão o álbum "She is Miley Cyrus".

Ainda não há informações sobre a data de lançamento dos próximos EPs.

Ouça: