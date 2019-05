Metro Indica: doc sobre foto do buraco negro e outras atrações em SP no fim de semana

Confira os destaques da programação cultural na cidade de São Paulo para este fim de semana (31-2).

TV

‘Buraco Negro’

O documentário, inédito no Brasil, vai mergulhar nas pesquisas e nos bastidores sobre como foi tirada a primeira foto do buraco negro, divulgada no mês passado. No Smithsonian Channel. Domingo, às 22h.

‘The Big Bang Theory’

Sheldon, Amy, Leonard, Penny, Howard, Bernadette e Raj se despedem do público com a exibição do último episódio da série. Na Warner Channel. Domingo, às 22h.

Música

Manu Lafer

O cantor, compositor e violinista apresenta o show de lançamento do álbum “Something Old And New” (2019), com participação de Justin Poindexter, Toninho Horta e Verônica Ferriani. No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, parque Ibirapuera, tel.: 3629-1075). Dom., às 19h. R$ 30.

BK’

O rapper Abebe Bikila divulga seu mais recente álbum, intitulado “Gigantes” (2018), com participação de Marcelo D2 e outros cantores. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel.: 3862-8279). Amanhã, às 22h. R$ 40.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Os integrantes da formação original do Legião Urbana tocam faixas dos discos “Dois” (1986) e “Que País É Esse” (1987). No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel.: 2027-0777). Amanhã, às 22h30h. R$ 70.

Teatro

‘Festa de Inauguração’

Nesta obra, o grupo Teatro do Concreto se inspira em mensagens descobertas durante uma manutenção no salão verde do Congresso Nacional que previam um futuro melhor para o país. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). De qui. a sáb., às 21h30; dom., às 18h30. R$ 20. Até 23/6.

‘Comédias Furiosas’

Com direção de Marcelo Lazzaratto, o texto de Leonardo Cortez reúne quatro histórias sobre a fúria e a incomunicabilidade, entrelaçadas por um engarrafamento causado por um aparente suicídio. No Teatro Cacilda Becker (r. Tito, 295, Lapa, tel.: 3864-4513). Estreia hoje. Sex. e sáb., às 21h; dom. às 19h. Grátis. Até 23/6.

‘Corpos Opacos’

A peça, protagonizada por Carolina Virgüez e Sara Antunes, mostra a história de freiras colombianas que viviam em clausura absoluta em Bogotá

e eram retratadas por pintores depois de mortas. No Sesc Belenzinho (r. pe. Adelino, 1.000, tel.: 2076-9700). Estreia hoje. Sex. e sáb., às 21h30; dom. às 18h30. R$ 30. Até 30/6.