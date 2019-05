Maratona de cinema no Belas Artes exibe filmes inspirados no rock

No embalo da estreia de “Rocketman”, que narra a trajetória musical de som e fúria de Elton John, o Petra Belas Artes se inspirou no rock e na música pop para montar a programação do Noitão que começa na noite desta sexta-feira (31) e encerra apenas na manhã deste sábado.

A programação inclui cinco filmes, que serão exibidos alternadamente em três salas simultâneas.

Além do novíssimo “Rocketman”, serão exibidos “Velvet Goldmine” (1998), no qual o diretor e roteirista Todd Haynes faz uma homenagem ao glam rock; “Quase Famosos” (2000), no qual Cameron Crowe apresenta os bastidores de uma turnê de rock pelos olhos de um adolescente; e “Não Estou Lá” (2007), biografia nada ortodoxa de Bob Dylan, na qual Todd Haynes coloca seis atores distintos para viver o hoje Nobel de Literatura.

O Noitão inclui ainda um filme-surpresa em torno da mesma temática.

A maratona tem início às 23h30, e os ingressos custam R$ 38. O intervalo dos filmes também será embalado por música, e quem ficar acordado até o fim ganha café da manhã.