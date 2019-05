Grupo BTS realiza neste sábado primeiro show da nova Tour em Londres

O grupo sul-coreano BTS, sucesso mundial do k-pop, realiza neste sábado (01-06) o primeiro show da nova Tour em Londres (Inglaterra).

A apresentação será no importante Estádio de Wembley, que também receberá um show extra neste domingo. O grupo é o primeiro do gênero a se apresentar no local.

Depois do Reino Unido, o grupo segue para a França. No paìs Europeu, serão realizados mais duas apresentações em Paris (7 e 8 de junho).

Sucesso no BGT

Já em Londres, os jovens Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook também participaram nesta quinta-feira do programa de talentos ‘Britain's Got Talent’.

Sensação global, a presença do grupo marcou a primeira performance na TV ao vivo no Reino Unido. A boy band fez uma performance espetacular de ‘Boy With Luv’.

Reprodução ITV

