Elton John já assistiu a 'Rocketman', e comenta cena principal: 'foi assim mesmo que aconteceu'

"Rocketman", filme da Paramount baseado na biografia do cantor britânico Elton John, já está nos cinemas brasileiros, após estreia nesta quinta-feira (30). E, claro, quem já o assistiu foi o próprio astro, que deu seu parecer sobre uma das cenas mais emblemáticas: aquela em que ele e o compositor Bernie Taupin dão luz a uma das canções de amor mais famosas do mundo: "Your Song".

"Compus em mi bemol, bem, bem rápido, como você vê no filme", recorda Elton John. "Foi assim mesmo que aconteceu. Essa composição foi um momento mágico em nossas vidas".

LEIA MAIS:

Com gravação de ‘Acústico MTV’, Tiago Iorc ganha tratamento de popstar

Robert Pattinson é confirmado como o novo Batman

E, assim como a música que John diz "não se cansar de cantar" em seus shows, a cena também foi experiência notável durante a produção para os cinemas. Taron Egerton, que vive o protagonista, a descreve como "momento adorável", "parte da narrativa sobre a parceria única entre Elton e Bernie".

O diretor, Dexter Fletcher, que assumiu a direção do longa Bohemian Rhapsody após demissão de seu antecessor, é outro se orgulha desta cena. "O que eu pretendia fazer era usar essas canções de uma forma nova e empolgante. A familiaridade da canção nos permite apreciar esse momento e o que fizemos com ela criou um momento cinematográfico arrepiante".

Ficou curioso? Assista ao trecho tão elogiado abaixo, em vídeo disponibilizado pela produtora: